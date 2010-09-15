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Ekonomi

Haziran ayında da işsizlik düşüşü devam etti

Türkiye'de Haziran döneminde işsizlik oranı yüzde 10,5'e geriledi.

15 Eylül 2010 03:00

T24 - Türkiye'de Haziran döneminde işsizlik oranı yüzde 10,5'e geriledi. İşsizlik oranı bir önceki yıl aynı dönemde yüzde 13 seviesinde idi. Tarım dışı işsizlik yüzde 13,4 olurken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 19,1 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2010 Haziran Dönemi Sonuçlarına (Mayıs, Haziran, Temmuz 2010)'' göre, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 802 bin kişilik artış ile 71 milyon 307 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 859 bin kişi artarak 52 milyon 503 bin kişiye ulaştı.


Bu yılın Haziran döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık artışla yüzde 50 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 71,6, kadınlarda ise 1,7 puanlık artışla yüzde 29,1 oldu. İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde 17,6'sını 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu.


Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı, erkekler için yüzde 70,3, kadınlar için yüzde 25,6 olarak hesaplandı. Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 83,8 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 70 oldu. Haziran ayı itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü verileri şöyle:       


     .                                       2009         2010
     .                                      HAZİRAN      HAZİRAN
     .                                      ------       -------
     KURUMSAL OLMAYAN NÜFUS (bin)           70.505        71.307
     15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin)  51.644        52.503
     İŞGÜCÜ (bin)                           25.216        26.239
     İstihdam (bin)                         21.947        23.488
     İşsiz (bin)                             3.269         2.751
     İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI (yüzde)           48,8          50,0
     İSTİHDAM ORANI (yüzde)                   42,5          44,7
     İŞSİZLİK ORANI (yüzde)                   13,0          10,5
     Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde)        16,4          13,4
     Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde)      23,7          19,1
     İŞGÜCÜNE DAHİL OLMAYANLAR (bin)        26.428        26,264


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