Haziran ayında da işsizlik düşüşü devam etti

T24 - Türkiye'de Haziran döneminde işsizlik oranı yüzde 10,5'e geriledi. İşsizlik oranı bir önceki yıl aynı dönemde yüzde 13 seviesinde idi. Tarım dışı işsizlik yüzde 13,4 olurken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 19,1 oldu.







Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2010 Haziran Dönemi Sonuçlarına (Mayıs, Haziran, Temmuz 2010)'' göre, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 802 bin kişilik artış ile 71 milyon 307 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 859 bin kişi artarak 52 milyon 503 bin kişiye ulaştı.





Bu yılın Haziran döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık artışla yüzde 50 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 71,6, kadınlarda ise 1,7 puanlık artışla yüzde 29,1 oldu. İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde 17,6'sını 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu.





Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı, erkekler için yüzde 70,3, kadınlar için yüzde 25,6 olarak hesaplandı. Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 83,8 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 70 oldu. Haziran ayı itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü verileri şöyle:





. 2009 2010

. HAZİRAN HAZİRAN

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KURUMSAL OLMAYAN NÜFUS (bin) 70.505 71.307

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin) 51.644 52.503

İŞGÜCÜ (bin) 25.216 26.239

İstihdam (bin) 21.947 23.488

İşsiz (bin) 3.269 2.751

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI (yüzde) 48,8 50,0

İSTİHDAM ORANI (yüzde) 42,5 44,7

İŞSİZLİK ORANI (yüzde) 13,0 10,5

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde) 16,4 13,4

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde) 23,7 19,1

İŞGÜCÜNE DAHİL OLMAYANLAR (bin) 26.428 26,264





