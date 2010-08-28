Hazır soslu salatalara dikkat!

T24

İngiliz gıda araştırma kuruluşu CASH tarafından yapılan araştırmada, çalışanların sağlıklı beslenmek için öğle yemeğinde market ve kafelerde yedikleri hazır salataların hamburgerden daha tuzlu olduğu ortaya çıktı.





Araştırmayı yapan beslenme uzmanı Angela Dowden, özellikle makarna ve krema soslu salataların çok daha fazla kalori içerdiğini ve çok tuzlu olduğunu belirtti.





Beslenme Uzmanı Dowden’a göre, hazır salata tercih ederken, sossuz ve yeşil yapraklı olanı seçmek gerekiyor.



