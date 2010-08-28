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Sağlık

Hazır soslu salatalara dikkat!

Öğle yemeklerinin vazgeçilmezi olan hazır salatalar, hamburger ve patatesten daha zararlı.

28 Ağustos 2010 03:00

T24- Independent'taki bir habere göre İngiltere'de yapılan bir araştırma, ülkede sağlıklı yiyecek diye satılan salataların çok büyük çoğunluğunda, bir paket patates cipsinden ya da bir hamburgerden daha fazla tuz bulunduğunu ortaya koydu.


İngiliz gıda araştırma kuruluşu CASH tarafından yapılan araştırmada, çalışanların sağlıklı beslenmek için öğle yemeğinde market ve kafelerde yedikleri hazır salataların hamburgerden daha tuzlu olduğu ortaya çıktı. 


Araştırmayı yapan beslenme uzmanı Angela Dowden, özellikle makarna ve krema soslu salataların çok daha fazla kalori içerdiğini ve çok tuzlu olduğunu belirtti.


Beslenme Uzmanı Dowden’a göre, hazır salata tercih ederken, sossuz ve yeşil yapraklı olanı seçmek gerekiyor.

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