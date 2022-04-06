Hazır giyimde yüzde 80 zam yolda

Hazır giyimde son bir yılda üretim maliyeti iki kata yakın arttı. Hammadde fiyatları kurdaki artışın da etkisi ile yüzde 130’a yükselirken toplam girdiler içinde yüzde 35 paya sahip olan işçilik giderleri yüzde 50, enerji giderleri ise 4 kata yakın arttı. Hammadde fiyatlarındaki artış 2021 yılının geneline yayılırken enerji ve işçilikteki artış ise son 4 ayda çok daha yoğun şekilde gerçekleşti. Bu gelişmelerin son ürün fiyatlarına yansıması da kaçınılmaz oldu. Yıldan yıla bakıldığında fiyatı ikiye katlanmayan ürün neredeyse kalmadı.

Dünya gazetesinin haberine göre; geçen seneye göre üretim maliyetlerinin ikiye katlandığını belirten sektör temsilcileri, bunun ürün fiyatlarını 2021 sonuna göre yüzde 50-60 artışa yol açacağını, yaz aylarında ise ise bu oranın yüzde 80'i bulacağını belirtti. Geçen yaza göre ise fiyat artış oranı yüzde 100’ü aşacak.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, enerji, emtia ve özellikle de işçilik gibi girdilerdeki artışların şubat ayı itibari ile hesaplamalarının yapıldığını hatırlattı. Yapılan hesaplamaların fiyat etiketlerini de yansımaya başladığını dile getiren Kaya, kış ile bahar arasındaki geçişte etiket fiyatlarında yüzde 50- 60 fark olacağına dikkat çekti. TGSD Başkanı Kaya, “Yaz ile beraber yüzde 80’lere varan fiyat farkları görmüş olacağız. Yani 2021’in sonuna göre ürün fiyatları yüzde 80 artmış olacak. Ara sezonda da yüzde 50-60 farkları göreceğiz” ifadelerini kullandı.