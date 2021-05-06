Hazır giyim sektörü zor durumda; siparişler ya iptal oldu, ya da ertelendi!

Hazır giyim sektöründe yabancı firmalardan gelen erteleme ve iptal taleplerine yerli alıcılar da katıldı. Sektör temsilcileri, yurtiçinde faaliyet gösteren devlerin nisan ayından bu yana siparişlerini durdurduğunu, ötelediğini veya iptal ettiklerini bildirdi.

Dünya gazetesinden Yener Karadeniz'in haberine göre; daha önce uluslararası alıcıların iptal ve ertelemeleri ile sık sık karşılaşan Türkiye hazır giyim sektörü, şimdi de yurtiçindeki alıcıların siparişlerini ertelemesi, ötelemesi ve hatta iptal etmesi nedeni ile zor günler geçiriyor.



Nisan ayından bu yana tahsilatlarda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren sektör temsilcileri, vadelerin 90 günlerden 180 güne çıktığını, hatta bu süreyi aşan vadelerin bile bulunduğunu belirtiyor. Bu durumun önemli bir stok maliyetine yol açtığını dile getiren üreticiler, orta ve uzun vadeli TL kredi talebinde bulunuyor.

Sektör, salgının etkilerinin ilk hissedildiği 2020 Mart ayında uluslararası alıcılar tarafında aynı sorunla karşılaşmış, sadece mart ayında 400 milyon dolarlık ürünün stok maliyetine katlanmak zorunda kalmıştı.



Aynı dönem birçok yurtiçi büyük alıcı ise üreticileri desteklemek adına büyük alım rakamları açıklamıştı. 2020 Haziran ayında başlayan normalleşme adımları ile birlikte siparişler yeniden toparlanmış ve izleyen aylarda ihracat yeniden eski günlerine dönmüş hatta rekor bile kırmıştı.

Destek için hükümete başvuru

Erteleme ve iptallerin üreticiler için büyük handikap yarattığını bildiren Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Başkanı, destek için hükümete başvurduklarını aktardı.



Ertuğrul şunları söyledi: "Her şeyini ona bağlamış üreticilerin siparişleri iptal edilince ve üstelik ödeme de alınamayınca çok zor durumda kaldılar. Eskiden 90, 120 gün olan vadeler 180 güne çıktı. Bunu geçen vadeler bile var. Buna dayanmak, öz kaynaklar ile işi çevirmek artık çok zor. Çok az firma çıkar bu şekilde. Önemli olan hakkaniyetli bir şekilde kredi dağıtılması. TL faizleri çok yüksek. 3 ay, 6 ay ödemesiz kredi gibi taleplerimiz var. Bununla ilgili hükümete de talepler gitti. Çözüm bekliyoruz."

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