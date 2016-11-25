Hazır gıdalarda 'trans yağ' oranı sıfırlanacak

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye Sağlık Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında yapılacak düzenleme ile hazır gıdalarda trans yağ kullanımı engellenecek.



Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanı İrfan Şencan yaptığı açıklamada, obezitenin, başta kalp-damar, diyabet, bazı kanser türleri, hipertansiyon gibi birçok hastalığın gelişimine neden olan ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirtti.



Şencan, sağlıklı beslenme bilincinin artırılması ve yeterli fiziksel aktivitenin yapılabilmesi için "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı"nın hazırlandığını ve Başbakanlık genelgesi olarak yayınlandığını anımsattı.





"Sektöre süre tanınacak"





Programın yeni aşamalarının da uygulamaya alınacağını, bu kapsamda hazır gıdalardaki trans yağların kaldırılmasına yönelik çalışma yürütüldüğüne işaret eden Şencan, şunları söyledi:



"Trans yağlar, obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon için bir risk faktörü, beslenme dengesini bozan bir sorun. Bunun için bizim hazır gıdalarda trans yağları sıfıra indirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili süreçte, şu anda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ortak çalışıyoruz. Elbette, Avrupa Birliği ülkelerindeki düzenlemeleri dikkate alıyoruz. Bu ülkelerde yasaklanmıyor ama zaten hazır gıdalarda trans yağ oranı yüzde 1'in altına indirilmiş. Bizde kraker, cips, patates kızartması, hazır kurabiye ve kekler, bisküvi, çikolata ve poğaça gibi hazır gıdalarda bulunan trans yağların tamamen kaldırılması sağlanacak. Bununla ilgili sektör için bir geçiş süreci belirlenecek. Çünkü sektörün buna adaptasyonu ve gerekli hazırlıkları yapması için bir süre gerekiyor. "



Konuyla ilgili yasal düzenlemelerin yapılacağına değinen İrfan Şencan, "Bu aynı zamanda kültür değişimi. Bunun yapılabilmesi için makul bir geçiş süreci belirlenecek. Bu sürenin ne kadar olacağına, sektörle yapacağımız görüşmeler sonunda karar vereceğiz. Hazır gıdalardaki trans yağlar, zamanla tamamen sıfırlanacak." diye konuştu.





Trans yağ nedir?





Trans yağ, bitkisel yağa "hidrojenasyon" olarak adlandırılan bir işlemle "hidrojen" eklenmesiyle elde ediliyor. Bu işlemle, gıdaların raf ömrünün uzatılması amaçlanıyor. Hidrojen eklenen yağlar, kötü kolesterolü yükselterek kalp krizi, felç, damar tıkanıklığı gibi pek çok ciddi hastalığın gelişmesinde rol oynayabiliyor.



Ticari olarak hazırlanan pek çok gıdada trans yağ kullanılıyor. Bunlar arasında, kraker, cips, patates kızartması, hazır kurabiye ve kekler, bisküvi, çikolata ve poğaça gibi ürünler bulunuyor.



Bir gıdada trans yağ olup olmadığına ilişkin bilgi, ambalaj üzerinde bulunan "İçindekiler" bölümünde yer alıyor. Bazı ambalajlarda "trans yağ" yerine "hidrojene nebati yağ" veya "hidrojene bitkisel yağ" ifadeleri kullanılabiliyor