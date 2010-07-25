Hazır gıdalar çocuk sağlığını ciddi etkiliyor

T24 - Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına göre, özellikle çalışan ve vakti olmayanların kurtarıcıları olan hazır gıdalar, çocuklarda ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, “Hazır gıdalar alerji, kaşıntı, baş ağrısı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi durumlara neden olabilir” uyarısında bulunuyor.



Özellikle çalışan annelerin kurtarıcısı olan hazır gıdalar, çocuklarda alerjiden kaşıntıya, karın ağrısından ishale pek çok hastalığa neden olabiliyor.



Anneleri uyaran çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, bebeklikte anne sütüne eşdeğer sunulan hazır sütlerle çocukluk çağında da bisküvi, çikolata, şekerleme ve patates cipsi gibi hazır gıdalardan uzak durulmasını istiyor.





Kontrol şart



Hisar Intercontinantel Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fazlı Yılmazer, katkı maddeli gıdaların çocuklarda kontrolsüz ve bilinçsiz kullanılmasının en sık görülen yan etkisinin alerji olduğunu vurguluyor.



Hassas kişilerde besin katkı maddelerinin kaşıntı, kurdeşen, alerjik nezle, deri döküntüleri, baş ağrısı, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishale yol açtığını belirten Yılmazer anneleri şöyle uyarıyor:



“En ideal doğal beslenme olan anne sütünü asgari altı ay tek başına olmak şartıyla 2 yaşına kadar vermeye gayret göstermeliyiz.”



