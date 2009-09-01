Hazır çorba ne kadar sağlıklı?

En az evde yapılanlar kadar lezzetli olan hazır çorbalar son dönemde sofraların ilk tercihlerinden. Merak edilen ise hazır çorbaların katkı maddesi içerip içermediği ve insan sağlığına etkisi? İşte tüm merak edilenleri Diyetisyen Selahattin Dönmez cevapladı.



NTV'de Gülay Afşar'ın sunduğu 'Haber Merkezi Hafta Sonu' programına konuk olan Diyetisyen Selahattin Dönmez, son dönemde üretilen hazır çorbaların evde yapılanlar kadar lezzetli ve besleyici olduğunu söyledi.

Knorr reklamlarında danışmanlık da yapan Selahattin Dönmez, çorbanın çok önemli bir besin olduğunu vurgulayarak "Aslında çorbayı çok iyi irdelemek lazım. Çünkü bireyler çorbayı sadece hızlı bir şekilde tüketip doymak için yiyorlar" dedi ve düzenli olarak kuru bakliyat ve sebzelerin yer aldığı çorba içmenin insan sağlığı açısından çok büyük faydaları olduğuna değindi.

Kroner kalp hastalığına yakalanma riskinin düzenli çorba içenlerde önemli bir oranda düştüğünü ifade eden Dönmez, "Taneli olmuş olması, lif oranının yüksek olması sindirim sistemini rahatlatır" dedi.

Selahattin Dönmez, Türkiye'de çorbaların geleneksel metodla yapıldığı için besin değerini büyük oranda kaybettiğine de değindi ve küçük parçlara ayrılıp saatlerce kaynatılan çorbanın kalitesinin azaldığını belirtti.

"Diri olmalı, yediğinizi algılamalısınız" diyen Selahattin Dönmez, taneli içilen çorbanın diğer sıvı kategorisindeki çorbadan daha uzun süre tokluk sağladığını da vurguladı.

Kendisinin danışmanlığını yaptığı markanın ve yeni nesil diğer çorbaların, evde yapılan çorbalardan bir farkı olmadığını ifade eden Selahattin Dönmez, geleneksel kurutma yöntemiyle, koruyucu katkı maddesi kullanılmadan hazırlandığını belirtti.

Hazır çorbaların içinde kuru baklagiller, mantar, ve domates bulunduğunu, kıvamlaştırıcı olarak çok daha sağlıklı, lif içeriği yüksek olan un ile yapıldığını anlatan Selahattin Dönmez, dünyanın en iyi bir kaç aşçısıyla yeni formüller geliştirildiğini ve tatlarının da evde yapılan çorbalara denk olabilecek niteliğe getirildiğini sözlerine ekledi.