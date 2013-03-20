Hazineye devredilen Mor Gabriel Süryanilere geri veriliyor

Bir süre önce Hazine'ye geçirilen arazilerinin Mor Gabriel Manastırı'na 'hızla' geri verilmesi için Başbakanlık'ta çalışma grubu oluşturuldu. Manastırla ilgili, cüzi miktara kiralama ya da ihaleyle satış formülleri üzerinde duruluyor.

Hükümet, Süryanilerin ‘Kudüs’ü olarak gösterilen Mor Gabriel Manastırı’nın yargı kararlarıyla ellerinden alınan arazilerini iade etmeye hazırlanıyor. Süryani cemaatinin dört gözle beklediği 276 dönümlük manastır arazileri sorununu çözmek için Başbakanlık’ta çalışma grubu oluşturuldu. Yargıtay’ın onama kararından dolayı Mor Gabriel Manastırı, yüzyıllardır kullandığı ve vergilerini ödediği arazi üzerinde ‘işgalci’ konumuna düşmüştü. Komisyon, yargı kararına karşı hızlı iade için iki formül geliştirdi.

Anayasaya girebilir

Ömer Şahin'in radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Süryani cemaatine sunulması düşünülen ilk seçenek, arazinin 49 veya 99 yıllığına cüzi bir ücrete kiralanması olacak. İkinci formülün ise yine sembolik bir rakama Hazine’ye tescil edilen arazinin ihale yoluyla satışı olması düşünülüyor. Kalıcı çözüm için yeni anayasaya hüküm konulması da gündemde. Süryaniler ve azınlık cemaatlerinin mülkiyet sorunlarının anayasal güvenceyle çözülmesi gündemde.

Mor Gabriel Manastırı Başkanı Kuriakos Ergün, ‘kiralama’ formülü yönünde bazı duyumlar aldıklarını ancak kendilerine resmi bir teklif gelmediğini söyledi. Süryani cemaati olarak şu anda kiralama ve ihale yoluyla satıştan çok ‘iade’ye odaklandıklarını kaydeden Ergün, Yargıtay’ın kararına rağmen bunun mümkün olduğunu savundu. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun geçici 11. maddesi çerçevesinde söz konusu arazilerin kendilerine verilebileceğini, bu konuda yaptıkları başvuru olduğunu söyleyen Ergün, “Arazi şu anda devletin elinde. Devlet, kendi arazisi üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunabilir” dedi. Ergün, kiralama ve ihale yoluyla satış formülünün kendilerine resmi olarak iletilmediğini ifade etti.

Müjdeyi Arınç vermişti

Mor Gabriel arazileri sorunu son dönemde yine gündeme oturdu. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, mart ayının ilk haftasında gittiği Almanya ’da Süryanileri ziyaret etmiş ve bu sorunu çözeceklerini müjdelemişti. Daha sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye ziyaretinde Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş’ın sorunu gündeme getirmesi toplantı salonunda soğuk rüzgârların esmesine neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçen hafta İsveç’e yaptığı ziyaret heyetine Süryani Metropoliti Yusuf Çetin’i de alarak sürpriz yapmıştı. Başbakan Erdoğan ve hükümet yetkilileri Mor Gabriel arazisi sorunu karşısında yargı kararlarına göndermede bulunuyor. Buna rağmen, hükümet kanadının sorunun bir an önce çözümünü istediği ve bu yüzden komisyon çalışması başlatıldığı söyleniyor.

Süryani cemaati, Mor Gabriel Manastırı arazilerinin M.S. 397 yılından beri kendilerine ait olduğunu ve 1937 yılından bugüne de vergilerinin düzenli ödendiğini söylüyor. Ancak çevre köyleri manastır arazilerinde hak iddia ederek 1998 yılında dava açtı. Midyat Kadastro Mahkemesi’nin “Araziler manastıra ait” kararını bozan Yargıtay, onama kararı vererek manastırı ‘işgalci’ durumuna düşürdü. Arazi, Hazine’ye tescil edildi. Davalı olan arazi orman alanını simgeleyen yeşil alanda kaldıkları gerekçesiyle Hazine’ye tescil ettirilebiliyor.

Süryanilerin talebi

Mor Gabriel Manastırı Vakfı, TBMM Başkanlığı’na sunduğu yeni anayasa önerilerinde mülkiyet sorununun çözümü için öneriler iletmişti. Süryani cemaati, 100 dönümden fazla taşınmaz mallara sahip olamama kuralının değişmesi için Tapu Kadastro Kanunu’nun 14. maddesinin değişmesini istiyor. On binlerce dönüm arazilerinin farklı etnik kökenli vatandaşların işgali altında olduğunu iddia eden Süryaniler, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’nun 11. ve geçici 7. maddelerinin değişmesini de istiyor. Bu maddeler, Süryani ve azınlıkların gayrimenkullerinin Hazine’ye tesciline imkân sağlıyor.