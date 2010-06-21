Hazinenin tahvil ihalesi sonuçlandı

T24-



İhaleye nominal 5 milyar 138,5 milyon lira tutarında teklif gelirken, nominal satış 918,1 milyon lira, net satış da 942 milyon lira oldu. İhraç tarihi 23 Haziran 2015 olarak belirlenen ihalede reel basit faiz de yüzde 3,76 olarak belirlendi.





Kamu kurumlarına net 1 milyar 800 milyon lira, piyasa yapıcılarına net 545,3 milyon lira tutarında satışın yapıldığı ihalede, kamu kurumları ve piyasa yapıcıları dahil toplam net 3 milyar 227,8 milyon lira tutarında kağıt satıldı.





Bugün gerçekleştirilen ihalede satılan kağıtların geri ödemesi 29 Nisan 2015 yapılacak.





HAZİNE YARIN İKİ TAHVİL İHALESİ DÜZENLİYOR





Hazine, yarın 19 ay (581 gün) vadeli TL cinsinden iskontolu tahvil ihalesi ile 5 yıl (1820 gün)vadeli TL cinsinden 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ihaleleri yapacak.





İhraç tarihi 23 Haziran Çarşamba olarak belirlenen ihalelerde satılacak kağıtların geri ödemeleri 19 ay vadeli için 25 Ocak 2012, 5 yıl vadeli için 17 Haziran 2015 olarak tespit edildi.





Hazine, en son 17 Kasım 2009 tarihinde düzenlediği 1778 gün vadeli tahvil ihalesinde bileşik faiz yüzde 4,48, 23 Haziran 2009 tarihinde düzenlediği 588 gün vadeli tahvil ihalesinde bileşik faiz yüzde 12,09, 5 Mayıs 2010 tarihinde düzenlendiği 1820 gün vadeli tahvil ihalesinde de bileşik faiz yüzde 3,86 olmuştu.





Hazine bu hafta, Haziran ayının en yüksek borç ödemesi olan 6 milyar 534 milyon lirası piyasaya, 4 milyar 675 milyon lirası da kamu kurumlarına yapılan satışların geri ödemesi olmak üzere toplam 11 milyar 209 milyon lira tutarında ödeme yerine getirecek.