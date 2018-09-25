Hazine'den 1.7 milyar liralık kira sertifikası ihracı

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Hazine\'nin dün duyurduğu 2 yıl vadeli lira cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracına 1 milyar 889.7 milyon lira teklif geldi.

Hazine\'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Bilindiği üzere, kira sertifikası yatırımcı kılavuzunda kira sertifikalarının ihraç edilmesi aşamasında, ihraç edilebilir toplam miktardan fazla talep gelmesi durumunda, toplam ihraç tutarının, yatırımcılardan gelen taleplere oransal olarak dağıtılacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda, toplam ihraç tutarı yatırımcıların taleplerine oransal olarak dağıtılarak, 26 Eylül 2018 valörlü, 1.7 milyar lira tutarında 23 Eylül 2020 itfa tarihli ve TRD230920T24 ISIN kodlu sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.\"