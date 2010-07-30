Hazine'den 1 milyar dolarlık tahvil ihracı

T24- Hazine, 30 Mart 2021 itfalı eurobondun yeniden ihracında 1 milyar dolar borçlandığını, getirinin yüzde 5.25 olduğunu belirtti.



Hazine'den yapılan açıklamada, tahvilin fiyatının 103.021 dolar olduğu, ihraca ilişkin tutarın 5 Ağustos'ta Hazine hesaplarına gireceği belirtildi.



Ntv'de yer alan habere göre, dün, 2010 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde, 30 Mart 2021 vadeli tahvilin artırımı için Barclays Capital ve Goldman Sachs bankalarına ortak lider bankalar olarak yetki verildiği hatırlatılan açıklamada, 1 milyar dolarlık ihraç gerçekleştiği ve kupon oranı yüzde 5.625 olan tahvilin yatırımcıya getirisinin yüzde 5.25 olduğu belirtildi.



Hazine açıklamasında şöyle denildi: "Bu ihraçla, bugüne kadar Hazine Müsteşarlığı tarafından dolar piyasasında yapılan en düşük maliyetli borçlanma gerçekleştirilmiştir. Tahvile dünyanın çeşitli bölgelerindeki 23 ülkeden ihraç tutarının yaklaşık 5 katı talep gelmiştir. Tahvilin yüzde 33'ü ABD'deki, yüzde 20'si İngiltere'deki, yüzde 14'ü diğer Avrupa ülkelerindeki ve yüzde 30'u Türkiye'deki yatırımcılara satılmıştır "denildi.