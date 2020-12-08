Hazine, yılın son tahvil ihalesinde 3,3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın TL cinsinden 10 Yıl (3.626 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 1 milyar 542,3 milyon TL satış gerçekleştirildi. Yılın son tahvil ihalesi niteliğindeki ihraç öncesi yapılan 1,75 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 3 milyar 292,3 milyon TL'ye ulaştı. Bugünkü ihalede basit faiz yüzde 12,78, bileşik faiz ise yüzde 13,19 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 771 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 633 milyon lira, net satış 1 milyar 542,3 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 79 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 750 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya 3 milyar 292,3 milyon lira borçlandı. Hazine, dün gerçekleştirilen iki ihalede de 3,76 milyar lira borçlanmıştı.