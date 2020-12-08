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Ekonomi

Hazine, yılın son tahvil ihalesinde 3,3 milyar lira borçlandı

Hazine, dün gerçekleştirilen iki ihalede de 3,76 milyar lira borçlanmıştı

08 Aralık 2020 18:34

Hazine, bugün gerçekleştirdiği yılın son tahvil ihalesinde 3,3 milyar lira borçlandı. Ortalama bileşik faiz ise yüzde 13,19 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın TL cinsinden 10 Yıl (3.626 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 1 milyar 542,3 milyon TL satış gerçekleştirildi. Yılın son tahvil ihalesi niteliğindeki ihraç öncesi yapılan 1,75 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 3 milyar 292,3 milyon TL'ye ulaştı. Bugünkü ihalede basit faiz yüzde 12,78, bileşik faiz ise yüzde 13,19 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 771 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 633 milyon lira, net satış 1 milyar 542,3 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 79 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 750 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya 3 milyar 292,3 milyon lira borçlandı. Hazine, dün gerçekleştirilen iki ihalede de 3,76 milyar lira borçlanmıştı.

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