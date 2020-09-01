Hazine ve Maliye Bakanlığı üç aylık dönemde 47 milyar TL iç borçlanmaya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı eylül-kasım döneminde 98,4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık, 47 milyar TL’lik iç borçlanmaya gidecek.

Habertürk'te yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, dış borçlanmaya yapılmayacak üç aylık dönemde, 98,4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık, 47 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirilecek. Hazine eylülde 10 milyar TL, ekimde 22 milyar TL, kasımda da 15 milyar TL iç borçlanmaya gidecek.

14 tahvil ihalesi düzenlenecek

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek. Bu dönemde 14 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Eylülde 25,7 milyar TL iç borç servisine karşılık 10 milyar TL, ekimde 43,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 22 milyar TL, kasımda 28,8 milyar TL iç borç servisine karşılık 15 milyar TL iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Eylül ayındaki iç borçlanmanın 7,3 milyar TL’si piyasadan, 1,1 milyar TL’si kira sertifikasından, 1,6 milyar TL’si kamuya satışlardan gelecek.

Ekim iç borçlanmasının 20,9 milyar TL’si piyasadan, 1,1 milyar TL’si kamuya satışlardan, kasım iç borçlanmasının ise 11,7 milyar TL’si piyasadan, 2,4 milyar TL’si kira sertifikasından, 0,9 milyar TL’si de kamuya satışlardan oluşacak.