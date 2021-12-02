Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati: Tam bağımsız bir Türkiye misyonu ile yeni bir yola girdik, en önemli öncelik yüksek faiz olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki devir teslim töreni gerçekleştirildi. Görev devralan Nurettin Nebati ve Lütfi Elvan açıklamalarda bulundu. Nurettin Nebati faize ilişkin yaptığı açıklamada ''Tam bağımsız bir Türkiye misyonu ile yeni bir yola girdik, en önemli öncelik 'yüksek faiz' olmayacak, yatırım ve istihdam olacak'' dedi.

Lütfü Elvan yaptığı açıklamlarda ''Bakanlığımız döneminde çok önemli işler başardık. Bana güvenip bu makamı bana emanet ettiği için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz etmek istiyorum Devlet Planlama Teşkilatı'nda yetişmiş bir bürokrat olarak tüm konulara teknik açıdan yaklaşmaya çok büyük özen gösterdim Görevi devralan Nureddin Nebati'ye başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Elvan'ın Açıklamaları şöyle:

''Cumhurbaşkanımızın desteğiyle gelirleri artırıcı, giderleri azaltıcı önlemler aldık. 2021 bütçesinde bütçe açığını 3.5’a çekme kararı aldık. Covid destekleri hariç mali disiplinden asla vazgeçmedik. Bu yıl sonu muhtemelen yüzde 2 altında bütçe açığı öngörüyoruz. Borçlanma açısından da oldukça başarılı bir yıl geçirdik. Hazine kasamızı güçlü nakit rezervi ile sayın bakanımıza teslim ediyoruz.

Bu yıl yüksek büyümeye rağmen, milli gelirin yüzde 1’i kadar bir cari açıkla kapatacağız. Ülkemizin yarınları için gecemizi gündüzümüze kattık. Kendi kontrolüm altında olan kamu maliyesinde, çok güçlü bir kamu maliyesi sayın bakanımıza bırakıyorum. Bana güvenip bu makamı emanet ettiği için sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz etmek istiyorum. DPT’da yetişmiş bir bürokrat olarak bugüne kadar konulara teknik açıdan yaklaşmaya büyük önem gösterdim.''

''Öncelik yüksek faiz olmayacak''

''Tam bağımsız bir Türkiye misyonu ile yeni bir yola girdik, en önemli öncelik 'yüksek faiz' olmayacak, yatırım ve istihdam olacak'' diyen Nebati şöyle konuştu:

''İnşallah herkes için hayırlara vesile olacak bir devir teslim yapıyoruz. Makamlar gelip geçicidir, önemli olan yaptığımız hizmetlerdir.

"Salgının en yoğun dönemini büyük bir başarıyla geride bıraktık. Proaktif ekonomi politikalarıyla sürece yön verdik.

"Türkiye salgın sürecinde salgın sürecinde en hızlı toparlanan ülkelerden birisi haline geldi.

"Bu millet doğru yapanın, doğru gidenin, doğru iş yapanın, hep yanında olmuştur, Ak Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız aldığı desteğin hiçbirini boşa çıkarmadı, bundan sonra da boşa çıkarmayacak.

"Eşgüdüm içerisinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalar çerçevesinde adımların atıldığı ve bu adımların atılması noktasında da her türlü özverinin ortaya konulduğu bir süreci yaşayacağız.

"Yatırım, üretim ve ihracat artışını tetiklemek ve bu sayede cari açık ve dış borç gibi kronik sorunları tamamen bertaraf etmek, istihdamı artırmak, ücret artışını sağlamak, Türkiye'nin iç dinamiklerini de dikkate almak kaydıyla ulusal ve uluslararası ilişkileri gözeterek ama asla kulağını sokaktan işten iş adamından, çalışandan uzak tutmayarak gereğini yapmak olacaktır.

"Artık işçinin de kendisini patron olarak hissettiği bir dönemi geliştiriyoruz.

"Bu ülkede bugüne kadar sabit gelirliler nasıl ki enflasyona ezdirilmedi, emekliler ezdirilmedi, bundan soraki yolculuğumuzda da bu, önceliklerimiz arasındadır."

TBMM'de yemin etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati'nin atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.

Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Nebati'yi kürsüye davet etti. Nureddin Nebati, kürsüye çıkarak yemin etti.

TIKLAYIN: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti