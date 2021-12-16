Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda 2 bakan yardımcısı görevden alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Bakan Yardımcılığına atanan Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş kimdir?

Mahmut Gürcan:

09/10/1966 doğumlu olan Mahmut Gürcan evli ve 3 çocuk babası. Zeytinburnu İmam Hatip Ortaokulu, Şehremini lisesi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler (iktisat bölümü) mezunu. İş insanı da olan Mahmut Gürcan, Doğanay Çorap ve Tic.Ldt.Şti Ortağı. Milli Görüş geleneğinden gelen Gürcan, 2001 yılından itibaren AKP İlçe yöneticiliği ve 2006/2014 3 dönem AKP Bakırköy ilçe başkanlığı yaptı. Birçok STK (Sivil Toplum) örgütünde yöneticiliği ve üyeliği var.

Yunus Elitaş:

Yunus Elitaş 1982 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Aksaray/Ağaçörenlidir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. 2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre vekil öğretmenlik yaptıktan sonra 2004 yılında Maliye Bakanlığında vergi denetmen yardımcısı olarak göreve başladı. 2007 yılında meslek giriş sınavını kazanarak Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne stajyer muhasebat kontrolörü olarak naklen geçti.

2010 yılında muhasebat kontrolörlüğüne atanan Yunus Elitaş, 2013-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı yaptı. 2015/Aralık-2017/Aralık döneminde bulunduğu ABD/Florida’da, University Of South Florida’dan MBA derecesi aldı. 2018 Şubat’ında başladığı Gelir İdaresi Grup Başkanlığı görevini yürütmekteyken 28 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Muhasebat Genel Müdürlüğüne atandı. Çeşitli mesleki dergilerde vergi ve kamu giderleriyle ilgili makaleleri yayınlandı. Ayrıca gider mevzuatıyla ilgili meslek içi eğitimi ve sertifika seminerlerinde eğitici olarak görev aldı. İyi derecede İngilizce bilen Yunus Elitaş, evli ve iki çocuk babası.