Hazine ve Maliye Bakanı: Gıda, petrol ve dövizdeki artış nedeniyle enflasyon beklentilerin üzerinde geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, " Kasım enflasyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık %14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti." açıklamasını yaptı.

Bakan Elvan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı. Enflasyon kasım ayında TÜFE'de yüzde 2,3 artı, yıllık enflasyon yüzde 14,03 ile yılın zirvesini gördü.