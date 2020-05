Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Fatura ödemelerinin ertelenmesi gündemimizde yok

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Virüs nedeniyle birkaç hafta durgunluk riski var. Olası nakit sıkışıklığı için 3 aylık bir pencere açtık" dedi. Albayrak sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığını belirterek, "Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok" dedi. Albayrak, fatura ödemelerinin ertelenmesinin de gündemde olmadığını söyledi.

Albayrak NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada" Emekli maaşının arttırılması 650 bin kişiye destek verdi. İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebilir. İhtiyaç dahilinde kılcal damarlara dokunacağız. Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok. İlk çeyreği beklenin üzerinde büyümeyle kapatacağız. Büyüme ve enflasyon hedeflerinde bir sıkıntı görmüyoruz. Böyle bir küresel sürece en güçlü giren ülkelerdeniz." dedi.

Albayrak, "Ekonomide senkronize adımların avantajını yaşıyoruz. Piyasaları bu süreçten en az etkilenen ülke Türkiye. Avrupa’da iş koronadan korku pandemisine geçti. Sosyal medyada 'Marketler yağmalandı' diyor, gidiyoruz marketlerde ürün var. 100 milyar liradan daha fazla bir paket aslında. Bu paket süreçten etkilenen tüm kurumlara can suyu. Biz tabii ki kamu maliye politikaları noktasında daha güçlü adımlar atma noktasında devletimizin iradesi var. İhracat ve turizmde gerekirse yeni paketler olacak." diye konuştu.

Bakan Albayrak, Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen mükelleflerin nisan, mayıs ve haziran aylarında ödemeleri gereken gelir vergisi, stopaj ve KDV ödemelerinin 6 ay ertelenmesine yönelik gerekli çalışmaların yapıldığı ifade edildi.

Albayrak'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Bu sürecin etkilerini kimse kestiremediği için etkilerini dinamik bir şekilde takip edeceğiz. Oluşabilecek nakit akışı sıkıntısında büyük rahatlama yaratabilecek bir pencere açtık. Her ülke benzer likidite önlemleri alıyor.

3 aylık dönemde piyasada 50-60 milyar TL'lik ek likidite olacak

1500 liranın altında maaş alan 650 bin emeklinin maaşını buraya çıkararak, gelir desteği sağlanmış olacak tüketim harcaması desteklenmiş olacak.

Tüm esnafların ana para ve faiz ödemeleri ertelenecek. Esnaflar kamu bankaları başta olmak üzere likidite imkanlarından faydalandırılacak. Kısa çalışma ödeneğine ilişkin mevzuatın esnetilmesi söz konusu.

Özel durum hariç kamuda evden çalışma hazırlığı yok. Sosyalleşme tarafını minimize etmek için adımları atıyoruz. Beyannameler tarafında müşavirlerimizden talep geldikçe değerlendiririz.

Açıkçası 2020 koyduğumuz hedeflere göre ilk çeyrek büyümesinde ocak ve şubat çok iyi, mart ayında hafif yavaşlamayla birlikte beklentilerin üstünde bir büyümeyle kapatacağız.

Bugün geldiğimiz noktada, 2020 hedefleri için, her halükarda tutturma konusunda bir endişe yaşamıyoruz. Enflasyon aşağı yönlü olumlu yönde seyir etkileyecek.

Her gün, her ay yeni gelişmeler var. Dolayısıyla direkt veya endirekt yaşayarak tecrübe edeceğiz. Son 7 yılda olağan günler geçirmedik. Bu süreçlerin her biri, bize bağışıklık sistemimizi güçlendirmek yönünde kazanımlar verdi.

Küresel tedarik altyapısı büyük bir travma yaşadı. Küresel tedarik altyapısının sorgulanması Türkiye için fırsat. Türkiye böyle bir küresel sürece en hazırlıklı giren ülkelerden birisi.

Türkiye çok güçlü bir alt yapıya sahip. Açıkçası hep şunu ifade ediyorum; küresel ekonomiye etkilerini izleyeceğiz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç olmadığı kadar para politikası, maliye, ekonomi politikalarında senkronize oldu.

Türkiye pozitif ayrışıyor. Benim tahminin bu süreçten reel sektör, turizm, ulaşım, ihracatçısıyla bu sürecin etkilerini yeni dünya iklimine adapte olma noktasında bir çok ülke düşecek birazı da ayakta kalacak. Türkiye'nin çok güçlü dinamik, rekabetçi özel sektörü var. Güçlü borç stoku var, yetişmiş iyi insan kaynağı var, güçlü dinamik bir iç pazarı var.

Dinamik bir süreçten geçiyoruz. Korona pandemisi çok farklı bir hal aldı. Korona pandemisinden korku pandemisine dönüştü. Özellikle 2020 hedeflerini tutturmak için emin adımlarla ilerleyeceğiz. Şu an itibariyle büyük bir risk görmüyorum. Önceliğimiz ekonomiyi canlı tutacak adımları atmak.

Sosyal medyalarda sıhhatli doğru olmayan bilgiler var. Daha dikkatli, tedbiri elden bırakmadan davranalım. Sosyal medyada marketler boşaltılmış deniyor. Yok ya! Her şey var markette. Toplumumuz buna yabancı değil. Buna yalan pandemisi diyorum, gerçek dışı... Toplumumuzun buna karşı bağışıklık sistemi var. Daha sakin olalım, 3 hafta diyen var.

Çin, başka ülkelerden gelenler bizim için risk demeye başlamış. Stok yapalım durumu söz konusu değil bizde. Vatandaşa dokunan kısmı konusunda adımları attık. Örneğin emekliler v.s.

Hiçbir şeyin sonu yok. Dükkanı bir şekilde işleteceğiz. Türkiye'nin mevcut kapasitesi içinde makul olan talepleri sonuna kadar yürütmek zorundayız. Faturaların ötelenmesi gündemimizde yok.

Bu paket, bu süreçten etkilenen tüm kurumlara bir can suyu, bir likidite sunuyor. 100 milyarın ötesinde bir paket bu. Finansmana erişme noktasında bir sorunumuz yok. İşin kamu maliye politikalarında farklı ve güçlü adımlar atma gücüne devletimiz sahip.

3 ila 6 ay sürmesi durumunda atacağımız tüm adımlarımız hazır. B, c, d senaryolarıyla ilgili Türkiye ekonomisinin minimum etkilenmesi için tüm adımları vakit kaybetmeden atacağız.

Sokağa çıkma yasağı gündemimizde yok.

Dünya yeni bir döneme, düzene doğru ilerliyor. Finansal piyasalar; devletlerin refleksi, 2008 ve 2009 sonrası beklenti süreç anlamında - ama korona bahanesiyle veya değil - farklı bir iklime doğru gidiyor. Bu sürece hızlı adapte olan ülkeler için fırsat penceresi var. Biz panik yapmayacağız.

Koordineli hareket ediyoruz. Dün çok güzel mesajlar verildi. Suyun derinliğini bilmiyoruz. Bu süreçte her alanı, mikro düzeyde takip etmek zorundayız.

Çek konusu hassas bir konu. Çok çılgın teklifler de geliyor kulağımızı. Kimse kimseye bir şey ödemeden olur mu? Bir zincir var. Nakit akışı riskleri için her türlü talimatlandırmayı yaparak, daha güçlü adımlar atacak süreci başlattık.

Gerek borsa gerek döviz kurları noktasında, Türkiye'nin pozitif ayrıştığı bir iklimden bahsediyoruz. Bir çok açıdan Türkiye ev ödevlerini yaptığı dönemde bu iklime girdi.

İkinci çeyrek belirsizlikleri beraberinde getiriyor. Ramazan ayıyla birlikte bu sürecin iç talep ve iç piyasaya bağlı olarak pozitif senaryoyla bakıyoruz. Maliye politikaları elimizde bir silah, ne zaman kullanacağız? Küresel anlamda bir risk gördüğümüzde kullanacağız. Çok dinamik bir süreç, enflasyonla ilgili ciddi bir endişe taşımıyorum.

Petrol ile ilgili herkes farklı şeyler söylüyor. Bize olan etkisi tam tersi pozitif olacak bir 2020 görüyorum. Petrolde her 10 dolarlık düşüş Türkiye'ye 5 milyar dolarlık katkı sunuyor. Günlük üretilen varil kapasitesinin dışında bir resim var. Çok yüksek petrol fiyatları öngörmüyorum

Bu paketin boyutu bir risk teşkil etmiyor. Bütçe performansı açısından ihtiyaç dahilinde olan atmamız gereken adımları atarız. Bu adımlar kapsamlı adımlar.

Türkiye kendine has çok zor bir dönemden geçtiği noktada bile IMF ile aynı yoldan geçmedi. IMF'lik bir durum söz konusu değil. Türkiye'nin mevcut durumu ile buna ihtiyacı olacak bir iklimi yok.

Bütün bu gelişmekte olan ülkelere baktığımızda, Türkiye'nin hepsinden pozitif ayrıldığı bir kıyamet senaryosu resmini ortaya koyduk. Türkiye çok başarılı bir performans ortaya koyuyor"