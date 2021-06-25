Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: İkinci çeyrek için çift haneli bir büyüme rakamı bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep iş dünyası ile buluşmasında, 2. çeyrek için çift haneli, yüzde 20'ler civarında bir büyüme beklediklerini açıkladı. Elvan, ekonomide sorunun enflasyon ve döviz kurunun oynaklığında olduğunu belirterek, "Yüksek enflasyondan kurtulmamız şart" dedi.

Tedbirler konusunda ilave adımlar atmaya devam edeceklerini aktaran Bakan Elvan, "Aşılamada son haftalarda önemli bir ivmelenme söz konusu, bu durumun çok kısa sürede turizm başta olmak üzere hizmetler sektörüne canlanma getireceğini düşünüyorum" dedi.

Elvan, ekonomide sorunun enflasyon ve döviz kurunun oynaklığında olduğunu belirterek, "Yüksek enflasyondan kurtulmamız şart. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecektir. Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz" ifadelerini kullandı.

Halka arzların kolaylaştırılması yoluyla şirketlerimizin sermaye yapısını güçlendirmek için çalıştıklarını ifade eden Elvan, "Karşımızda sadece bankalar yok, bir de sermaye piyasaları var, yatırımcıların ve şirketlerimizin sermaye piyasalarına ilgisi önemli düzeyde arttı" şeklinde konuştu.

Elvan, gerekmesi durumunda makroihtiyati tedbirler almaktan çekinmeyeceklerini de vurguladı.

Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları:

“Şubat yaptığımız düzenlemelerin de etkisiyle altın ithalatında önemli yavaşlama görmeye başladık, iç talebin kontrollü devam etmesi ve turizm gelirlerinin artması şartıyla cari açık tarafında bu sene sorun görmüyoruz.”

“Yatırım için daha az belirsizlik, dolayısıyla fiyat istikrarı şart.”

“Merkez Bankası, fiyat istikrarına odaklı kararlı duruş sergilemeli. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecek.”

“Büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor.”

“Nakit sermaye artırımında yüzde 50 olarak uyguladığımız kurumlar vergisi indirimini, artırılan sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda yüzde 75 olarak uygulanmasına ilişkin düzenleme yapacağız.”

“Matrah artırımı düzenlemesi yaptık, 2016-2020 yıllarına ait gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir, kurumlar, stopaj ve KDV vergileri için matrah artırımı yapılabilecek.”