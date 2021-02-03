Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan enflasyon açıklaması: Rakamlar hedefimizin uzağında, ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyon rakamları hedefin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından, TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Rakamların enflasyon hedefinin uzağında olduğunu belirten Elvan, şunları kaydetti:

"Enflasyon hedefine ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil."

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yeni yılın ilk ayında enflasyon, beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşerek, bir önceki aya göre yüzde 1,68 arttı. Buna göre, ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 14,97 olarak gerçekleşti.

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