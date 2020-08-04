Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu tarihi bir dönüm noktası

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz'da 56.9'a yükseldi ve Şubat 2011’den bu yana en yüksek seviyede kaydedildi. İSO'dan yapılan açıklamada, "PMI, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki gerilemelerin ardından güçlenen bir toparlanmaya işaret etti" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verilerini "Bu tarihi bir dönüm noktası" diyerek değerlendirdi. Albayrak, "Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Temmuz ayı enflasyon rakamları beklentinin altında kaldı: Yıllık bazda yüzde 11,76