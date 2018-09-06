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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a 2 yeni yardımcı

Yardımcıların biri özel sektör, biri siyasetten

06 Eylül 2018 12:35

Hazine ve Maliye Bakan yardımcılıklarına, Nureddin Nebati ve Osman Dinçbaş atandı.

Dünya gazetesinin haberine göre, daha önce AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve bir dönem öncesinde de AK Parti İstanbul Milletvekilliği yapan Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atandı.

Osman Dinçbaş kimdir?

Ayrıca ErnestYoung Türkiye’de Operasyonlardan Sorumlu Yöneticilik yaptıktan sonra kendi şirketini kuran Osman Dinçbaş da Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına getirildi.

Nureddin Nebati kimdir?

 

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