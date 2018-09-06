Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a 2 yeni yardımcı

Hazine ve Maliye Bakan yardımcılıklarına, Nureddin Nebati ve Osman Dinçbaş atandı.

Dünya gazetesinin haberine göre, daha önce AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve bir dönem öncesinde de AK Parti İstanbul Milletvekilliği yapan Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atandı.

Osman Dinçbaş kimdir?

Ayrıca ErnestYoung Türkiye’de Operasyonlardan Sorumlu Yöneticilik yaptıktan sonra kendi şirketini kuran Osman Dinçbaş da Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına getirildi.

Nureddin Nebati kimdir?