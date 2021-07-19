Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kripto para yasası ile ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, "Kripto paranın yasaklandığı ülkelerin ortak özelliği, demokrasi ile sorunlarının olması. Türkiye'de bu konuyla ilgili yapılacak şey yalnızca sıkı bir düzenlemeden ibaret olacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ,bir süredir çok geniş kapsamlı bir kripto para yasası üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül tarafından yapılan yeni açıklamalar, bu düzenlemede nelere yer verileceğine ışık tutuyor.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül tarafından yapılan açıklamalara göre kripto para yasası ile ilgili çalışma tamamlanmış durumda. Bu tasarı, yeni yasama yılında meclise gelecek ve kabul edilmesi durumunda yasalaşacak. Bu noktada Türkiye'nin çok hızlı hareket ettiğini söyleyen Gül, Avrupa Birliği'nin konuyla ilgili esas düzenlemelerinin 2024'te tamamlanacağını söylüyor.

Şakir Ercan Gül'e göre kripto paranın yasaklandığı ülkelerin ortak özelliği, demokrasi ile sorunlarının olması. Batı Avrupa ve ABD gibi yerlerde ise serbest mekanizmalar olduğunu söyleyen bakan yardımcısı, Türkiye'de bu konuyla ilgili yapılacak şeyin yalnızca sıkı bir düzenlemeden ibaret olacağını belirtiyor. Yani herhangi bir yasaklama olmayacak. Türkiye'de serbest kambiyo rejiminin olduğunu söyleyen Şakir Ercan Gül, bundan dolayı hazırlanan tasarının da ABD ve Avrupa'daki uygulamalar gibi olacağını ifade ediyor.