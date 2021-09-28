Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gül: Faiz, bütçe ve cari açıkla mücadele ederek düşürülebilir

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, bütçe açığı ve cari açıkla mücadele ederek faizin düşürülebileceğini söyledi.

Gül, “Faizi düşürmenin iki yolu var. Bütçe açığını sınırlı tutacaksın, cari açığı minimize edeceksin. Faizi bu iki açıkla mücadele ederek düşürebiliriz” dedi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Gül, büyüme konusunda “Bunu sürdürmemiz gerekiyor. Bir sene çok büyüyüp sonra daralmamamız devamlı bisikleti çevirmemiz gerekiyor. Sağlıklı kredi mekanizması kurmadan gelişigüzel kredi hacmi artıramayız, selektif olmak durumundayız. Özellikle ticareti, sanayiyi iyi bir şekilde finanse ederek, gerekirse tüketici kredilerini biraz daha pahalılandırarak yapmamız lazım bunu” diye ekledi.

“TL’ye olan güveni artıracak adımlar atmamız lazım” diyen Gül, “Kripto ve dijital parayı aynı kefede göremeyiz” dedi.