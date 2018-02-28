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Ekonomi

Hazine üç ayda iç piyasadan 15.1 milyar lira borçlanacak

İstanbul, 28 Şubat (DHA) - Hazine Müsteşarlığı, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında iç piyasada çıkacağı yedi ihale yoluyla toplam 15

28 Şubat 2018 20:47

İstanbul, 28 Şubat (DHA) - Hazine Müsteşarlığı, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında iç piyasada çıkacağı yedi ihale yoluyla toplam 15.1 milyar lira borçlanacak ve toplam 13.7 milyar lira da iç borç servisi yapacak.
Hazine, önümüzdeki üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma programına göre;
- Mart\'ta 6.0 milyar lira iç borç servisine karşılık toplam üç ihalede 6.6 milyar lira,
- Nisan\'da 3.8 milyar lira iç borç servisine karşılık toplam iki ihalede 4.2 milyar lira,
- Mayıs\'ta 3.9 milyar lira iç borç servisine karşılık toplam iki ihalede 4.3 milyar lira iç borçlanma öngörüyor.

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