Hazine Temmuz’da bugüne kadarki en yüksek faizi ödedi; borçlanmada büyük artış var

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2021 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 düşüşle 74,3 milyar TL’ye geriledi. Giderler ise yüzde 20,3 artışla 118,2 milyar TL’den 142,2 milyar TL’ye yükseldi.

Geçen yılın ilk 7 ayında 550,1 milyar TL olan Hazine’nin toplam gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 29,4 artışla 712 milyar TL’ye çıktı.

Sözcü’nün haberine göre bu dönemde Hazine’nin toplam giderleri de yüzde 18,3 artışla 693,4 milyar TL’den 820,6 milyar TL’ye ulaştı.

Temmuz’da faiz dışı denge de 46,2 milyar TL açıkla aylık bazda rekor kırdı. 2021’in ilk 7 ayında faiz dışı açık 10,1 milyar TL oldu.

Geçen senenin ilk 7 ayında faiz dışı açık, 72 milyar TL olmuştu.

Faiz rekoru

Temmuz’da faiz ödemelerinde aylık bazda rekor kırdı.

Temmuz 2020’de 8,1 milyar TL olan Hazine’nin faiz ödemeleri, Temmuz 2021’de yüzde 169 oranında artarak 21,8 milyar TL’ye yükseldi.

Bu rakam aylık bazda Hazine’nin en yüksek faiz ödemesi oldu. Daha önce en yüksek rakam, Ocak 2021’deki 21,1 milyar TL’lik ödemeydi.

Geçen yılın ilk 7 ayında 71,3 milyar TL olan Hazine’nin faiz ödemeleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 38,3 artışla 98,6 milyar TL’ye yükseldi.

Yılın en yüksek borçlanması

Yüksek nakit açığı nedeniyle Hazine, Temmuz’da 37,3 milyar TL ile bu yılın en yüksek aylık net borçlanmasına imza attı.

Yılın ilk 7 ayında toplam net borçlanma 73,2 milyar TL oldu.

Hazine, Temmuz’da toplamda 72,7 milyar TL borçlanmaya gitti. 35,4 milyar TL’lik de borç geri ödemesi yapıldı.

Mayıs 2020’deki 75,6 milyar TL’lik rekorun ardından en yüksek ikinci aylık borçlanma rakamına ulaştı.