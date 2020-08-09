Hazine son 2 yıldır dövizle borçlanıyor; 30 Haziran itibariyle döviz cinsi borcun değeri 119,5 milyar dolar

Merkezi yönetimin 30 Haziran itibariyle toplam borcu toplam borcu 1 trilyon 631 milyar 217 milyon liraya çıktı. Hazine son 2 yıldır dövizle borçlanıyor. Dolar kuru her 1 kuruş yükseldiğinde bunun hazineye maliyeti 2 yıl önce 896 milyon lira olurken artık 1,2 milyar lira oluyor.

BirGün’den Ozan Gündoğdu’nun haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 10 Temmuz 2018’de göreve başladı. 30 Haziran 2018 itibariyle sadece merkezi yönetimin 969 milyar 940 milyon TL borcu vardı.

Bu borcun yüzde 42’si yani 409 milyar 481 milyon lirası döviz cinsindendi. Dolar kurunun 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle 4,57 TL olduğu düşünülürse Albayrak 89,6 milyar dolar kadar döviz cinsi borç ve buna ilaveten 560 milyar 459 milyon TL kadar da Türk Lirası cinsi borç devraldı.

Göreve geldiğinde 969,9 milyar TL borcu bulunan merkezi yönetimin Albayrak yönetimindeki 2 yılın sonundaki borç tutarı 1,63 trilyon TL. 2 yılda borç stokundaki artış oranı yüzde 68.

Albayrak döneminde özellikle döviz cinsinden borçlanmanın tercih edildi. Göreve geldiğinde Hazine’nin 409,5 milyar TL (89,6 milyar dolar) değerinde döviz cinsi borcu bulunurken 30 Haziran 2020 itibariyle döviz cinsi borcun tutarı 818 milyar 397 milyon TL. Döviz cinsinden borcun artış oranı yüzde yüzü buldu.

Bu artışın büyük kısmı son iki yılda dolar kurunda yaşanan yükselmeden kaynaklanıyor. Sonuç olarak aynı dönemde dolar kuru 4,57 liradan 6,85 liraya çıktı. Ancak Albayrak herkesin dolar satın alarak alım gücünü korumaya çalıştığı dönemde bir de dövizle borçlanmayı tercih etti. Kendisi, göreve geldiğinde 89,6 milyar dolar döviz cinsinden borç bulunurken 30 Haziran 2020 itibariyle döviz cinsi borcun değeri 119,5 milyar dolar.