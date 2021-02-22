Hazine, SGK'ya açığını kapatması için 250 milyarın üzerinde aktarım yapacak

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, SGK'da açığın büyüdüğünü belirterek, "Çalışan ve emeklilerin sosyal güvenlik, sağlık güvencesi SGK'da çöküş var. Uzun süredir Hazine desteğiyle ayakta duran, açıkları da Hazine'nin aktardığı 200 milyarı aşkın kaynakla kapatılan SGK, hızla iflasa sürükleniyor” dedi.

Sözcü'den Başak Kaya'ya konuşan Erdoğan Toprak, sözlerine şöyle devam etti:

İşsiz sayısı çoğaldı

"2020 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla aktif sigortalı çalışan sayısı 20 milyon 441 bin kişi. Beş yıl önce 2015'te bu sayı 19 milyon 217 bin kişiydi. Beş yılda aktif sigortalı çalışıp, prim ödeyen sayısı her yıl 220 bin kişi olmak üzere sadece 1.2 milyon artmış. İşsiz sayısının kasım ayı itibarıyla 10 milyona çıkması da SGK'nın aktif prim ödeyen çalışan sayısının neden artmadığını ortaya koyuyor. Aynı beş yıllık dönemde SGK'dan emekli aylığı alanların sayısı da 1 milyon 870 bin kişi artmış. Yani 5 yılda SGK'lı aktif çalışan sayısı yılda 220 bin kişi artarken, emekli aylığı alanların sayısı yılda 375 bin kişi artmış.

"SGK'ya 250 milyar aktarılacak"

Çalışan aktif prim ödeyenlerden kesilen primler ve SGK'ya tahsis edilen bütçe ödeneği bunu karşılamadığı için Hazine'den SGK'ya aktarılan tutar 11 ayda toplam 232 milyar lira. Yılsonu verileri açıklandığında bu miktar 250 milyarın üzerine çıkacak. Emekliden maaş artışı esirgeniyor. Özelleştirilen sağlık sistemi, özel hastane zincirleri ve şehir hastanelerine aktarılan yüz milyarlarla SGK özel sağlık kurumlarının finansörü haline geldi.”

"İşsizlik Fonu da eriyor"

İşsizlik Sigortası Fonu da (İSF) hızla eriyor. İSF'nin nakit fon varlığı geçtiğimiz nisan ayından bu yana kapanan işyerleri, kısa çalışma ödeneği, nakdi destek ödemeleri ile birlikte 35.5 milyar lira azaldı. Salgın sürecinde alınan kararlarla ödeme yükümlülükleri artan, aynı zamanda kamu bankalarına da kaynak aktarımında kullanılan İSF'nin nakit varlıklarındaki erime 40 milyar liraya doğru gidiyor. 2020 yılı Nisan ayında işsizlik sigortası menkul kıymet ve nakit fon varlığı tutarı 133 milyar 222 milyon lira ile en yüksek seviyesine ulaşmış iken, 9 Şubat 2021 itibarıyla İSF'nin varlığı 97 milyar 680 milyon liraya geriledi. İSF varlıkları 9 ayda 35 milyar 541 milyon lira azaldı."