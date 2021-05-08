Hazine nisan ayında 13 milyar 292 milyon lira açık verdi

Nisan ayında Hazine'nin gelirleri giderlerini karşılayamadı. Böylece Hazine nakit dengesi, nisan ayında 13 milyar 292 milyon lira açık verdi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 97 milyar 451 milyon lira, nakit giderleri 111 milyar 553 milyon lira oldu.



Faiz dışı giderler 98 milyar 849 milyon lira, faiz ödemeleri ise 12 milyar 704 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 1 milyar 398 milyon lira açık verdi.

Nisan ayında nakit dengesinde 13 milyar 292 milyon lira açık oluştu. Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 898 milyon lira olarak kayıtlara geçti.



Kur farklarından kaynaklanan azalış 218 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında ise 8 milyar 715 milyon lira artış görüldü.