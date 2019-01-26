Hazine'nin TL mevduatı 4 günde 23 milyar lira azaldı

17 Ocak’ta 2.9 milyar TL’ye kadar düşen Hazine’nin TL mevduatı, 18 Ocak’ta 39.6 milyar TL’ye kadar çıkmıştı. TCMB verilerine göre, 24 Ocak’ta Hazine’nin TL mevduatı 16.7 milyar TL’ye düştü. Yani 4 iş günü içinde 23 milyar lira azaldı.

Habertürk’e göre, müteahhitlere 11 milyar lirayı aşkın borcu olan Karayolları Genel Müdürlüğü, borcun 8.5 milyar liralık kısmını bu hafta ödedi. Geri kalan kısım martta ödenecek. Böylece, çok büyük kısmı hükümete yakın olan müteahhitlere seçim öncesinde ciddi bir ödeme yapılmış oldu.

Ekonomik kriz ve faizlerin yükselmesiyle TCMB’nin net kârı da katlanmış, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu kârdan Hazine’ye 37 milyar TL geleceğini açıklamıştı. Normalde nisanda aktarılan kâr, olağanüstü genel kurul ve mevzuat değişikliği ile seçim öncesine alınmıştı. Geçen hafta bu rakamın yüzde 90’ı avans olarak Hazine’ye aktarılmıştı.