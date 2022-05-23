Hazine'nin 4 yıl vadeli tahvil ihalesinde faiz yüzde 27,31

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mayıs iç borçlanma takvimine 4 yıl vadeli tahvil ile devam etti.

Tahvil ihalesinde 6,41 milyar TL'lik talep gelirken net satış 3,96 milyar TL oldu. Bileşik faiz ise yüzde 27,31 olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesi piyasa yapıcılardan gelen 4,86 milyar liralık teklife karşılık, 3,4 milyar lira satış gerçekleştirdi.

İhale öncesi kamunun 50 milyon liralık tekliflerinin tamamı karşılandı.