Hazine Müsteşarlığı ve Kültür Bakanlığı’ndaki görevden almalar Resmi Gazete'de

Hazine Müsteşarlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki görevden almalar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Hazine Müsteşarlığı'nda 4 genel müdür yardımcısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise 5 il kültür ve turizm müdürü görevlerinden alındı.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a bağlı Hazine Müsteşarlığı'nda Sigortacılık Genel Müdür Yardımcısı Selamet Yazıcı, Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Emin Darıcı, Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Tahir Canatan, Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Duran başka bir göreve atanmak üzere görevlerinden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Özcan, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Ulusoy, Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Şevket Boğatekin, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Altaş ile Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Öztürk görevlerinden alındı.

Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Ertunç ise Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'nda açık bulunan 1'inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Hazine Başkontrolörlüğü'ne atandı.