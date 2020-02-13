Hazine Kütahya'daki havalimanı için 205 milyon euro garanti ödeyecek

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan ve Kasım 2012'de hizmete açılan Kütahya’daki Zafer Havalimanı’na yapılan anlaşma gereği 29 yılda toplam 205 milyon euro ödenecek.

2019’da 1 milyon 232 bin yolcu garantisi verilen havalimanının hizmet verdiği yolcu sayısı 82 binde kalırken, garantiye göre gerçekleşme oranı yüzde 6,6’da oldu.

Yolcu sayısı her sene azalıyor, garanti miktarı artıyor

İstanbul’daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün de ortaklarından olan IC İÇTAŞ tarafından inşa edilen ve bu şirket tarafından 2044’e kadar işletilecek olan havalimanı, 2020 yılına da kötü başladı.

2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı için verilen yolcu garantisi 2020’de 1 milyon 279 bin 352’ye yükselirken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, Ocak 2020’de hizmet verilen yolcu sayısı bir önceki yılının aynı ayına göre 7,1 oranda azalarak 5 bin 656 oldu.

sözcü'nün habiren göre, havalimanı için 2013’te 909 bin 500 olan yolcu garantisi her yıl artıyor. Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı (Kütahya-Afyon-Uşak) olarak tanıtılan projenin yatırı bedeli 50 milyon euro olarak açıklanmıştı.

Hazine 5 yılda 26.7 milyon euro ödedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2018’de Kütahya’daki Zafer Havalimanı’da ‘garantili yolcu sayısına ulaşılamadığını’ ve bunun için de devletin şirkete 5 yılda (2012-2017 dönemi), iç hat giden yolcu için 5 milyon 799 bin 246 euro, dış hat giden yolcu için de 20 milyon 892 bin 380 euro olmak üzere, toplam 26 milyon 691 bin 626 euro ödediğini açıklamıştı.

29 yılda 205 milyon euro ödenecek

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin çalışmasına göre, 29 yıl 11 aylık işletme süresinde Hazine, Zafer Havalimanı için IC İÇTAŞ şirketine 205 milyon 281 bin 118 euro garanti bedeli ödeyecek.