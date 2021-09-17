Dünya yazarı Alaattin Aktaş, bugünkü köşesinde mektubuna özet şeklinde yer verdiği emekli Hazine Bakanlığı bürokratının "Hazine ile Merkez Bankası verileri arasındaki 80 milyar liralık bu fark nereden geliyor?" sorusuna yer verdi.

Aktaş'ın aktardıkları şöyle:

"Hazine’nin Merkez Bankası’nda, 3 Eylül 2021 itibarıyla toplam 303 milyar lira parası var. Bunun 131 milyar lirası TL, 136 milyar lirası yabancı para, 36 milyar lira kadarı ise altın.

İlk sekiz aydaki bütçe gerçekleşmesinde gelir performansının gayet iyi olduğunu, ancak tahakkuk/ tahsilat oranı açısından biraz sıkıntılı bir durum yaşandığını vurgulayıp şimdi iki soru sorayım:

İlki; gelir performansı bu kadar iyi olan Hazine, kasasında neden bu kadar TL, yabancı para ve altın tutar?

Bu sorunun yabancı para için cevabını bulabiliyorum. 128 milyar dolarlık rezerv kaybını kapatmak, döviz rezervlerini arttırmak için Hazine dışarıdan borç alıp Merkez Bankası’ndaki hesabına koyuyor. Yılbaşında kasada 9.8 milyar dolar varken, ağustos sonunda 16.5 milyar dolar bulunuyor. Dünyada faizler yüzde 1-1.5 arasında iken, Hazine yüzde 6 civarında faiz ödeyerek borç alıp rezerv arttırmaya yardımcı oluyor. Oysa yeteri kadar TL’si var. Normal zamanlarda Hazine dövize ihtiyacı olunca, Merkez Bankası’na TL verip döviz alabilir. Ama orada döviz olmayınca, kendisi yüksek faizle dışarıdan borç alıp Merkez Bankası’na yardım ediyor.

İkinci soruya gelince... Hazine’nin Merkez Bankası hesapları stok verilerdir. Hazine nakit dengesi verileri ile karşılaştırmak için ocak-ağustos arasındaki farkı bulmak gerekir. Hazine diyor ki; benim nakit dengemde kasamdaki artış 71 milyar lira idi. Oysa Merkez Bankası verilerine göre artış 151 milyar lira. Hazine ile Merkez Bankası verileri arasındaki 80 milyar liralık bu fark nereden geliyor?"

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