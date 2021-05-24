Hazine iki tahville 8,4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 yıl vadeli ve 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinde ihale öncesi satışla birlikte toplamda 8,4 milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirdi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Hazine'nin bu haftaki yoğun borçlanma takvimi 4 yıl vadeli tahvil ve 5 yıl vadeli TLREF'e endeksi tahville başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,30 kupon ödemeli devlet tahvil ihalesinde net satış 1,35 milyar TL oldu. İhalede bileşik faiz yüzde 18,90 olarak kaydedildi.

5 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF’e endeksli devlet tahvil ihalesinde ise net satış 3,17 milyar TL oldu. Bu ihalede dönemsel faiz ise yüzde 4,99 seviyesinde gerçekleşti.

İhale öncesi 3,84 milyar TL'lik satış

Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,30 kupon ödemeli devlet tahvilinde ihale öncesi kamu kurumlarına 1,4 milyar TL satış gerçekleştirdi. Hazine 4Y tahvilde ihale öncesi piyasa yapıcılara 600 milyon TL sattı. Bu tahvilde teklif 896 milyon TL olmuştu. 5 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF’e endeksli devlet tahvilinde ise kamuya 85 milyon TL, piyasa yapıcılara 1,75 milyar TL satış yapıldı. Piyasa yapıcı kurumların teklifi 2,7 milyar TL olarak gerçekleşmişti.