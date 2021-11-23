Hazine iki tahvilde 4,5 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilde ihale öncesi yapılan satışlarla birlikte 4,53 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Hazine, Kasım ayı borçlanma programına iki tahville devam etti. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli altı ayda bir %8,60 sabit kupon ödemeli tahvilde 619,3 milyon TL'lik satış gerçekleştirdi. İhalede bileşik faiz yüzde 20,77 oldu. 7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvillerinin yeniden ihracında ise 510,2 milyon TL'lik satış yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 9,86 oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli altı ayda bir %8,60 sabit kupon ödemeli ve 7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvillerinin yeniden ihraçları öncesinde toplam 3,4 milyar liralık satış yaptı. Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihracı öncesi piyasa yapıcılardan gelen 1,52 milyar liralık teklife karşılık, 425 milyon liralık satış gerçekleştirdi. Bu tahvilde kamudan gelen 575 milyon liralık tekliflerin tamamı karşılandı. Hazine 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihracı öncesi piyasa yapıcılardan gelen 1,62 milyar liralık teklife karşılık, 400 milyon liralık satış gerçekleştirdi. Bu tahvilde kamudan gelen 2 milyar liralık tekliflerin tamamı karşılandı.