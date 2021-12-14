Bloomberg HT: Hazine, dövize endeksli tahvil ihracı üzerinde duruyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin hafta sonu iş dünyası temsilcileri ile yaptığı toplantıda dövize endeksli tahvil ihracı üzerinde durulduğu ifade edildi.

Bloomberg HT’den Selçuk Oktay'ın edindiği bilgiye göre, dövizi gerçek ihtiyaç sahiplerinin alması ve yatırım amaçlı dövize yönelenler için dövize endeksli tahvil çıkarılması ve seçici bir teşvik mekanizması üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Bu tahvil türünde ihraç TL cinsi yapılacak, ancak kupon ve tahvil ana para ödemeleri dövize endeksli olacak.

Daha önce yapılan içeriye döviz cinsi ihraçlar nedeniyle tartışılan Hazine’nin bu yöntemi hayata geçirebileceği konuşuluyor.

Böylelikle bireysel yatırımcıdan gelen döviz talebinin bir miktarının dövize dönmeden karşılanabileceği ifade ediliyor.

Toplantıda ayrıca, yatırım ve üretim amaçlı kredi kullanmak isteyenler için TCMB faiz oranlarını efektif kılacak, aradaki farkı Hazine’nin üstleneceği bir kredi teşvikinin de planlan konular arasında olduğu ifade ediliyor.

Bakan Nebati’nin toplantıda sabit gelirli, asgari ücretli, üretici, çiftçi, turizmci ve ihracatçıyı desteklemek için tüm imkanların seferber edileceğini söylediği de ifade ediliyor.

Uygulanacak selektif teşvik politikalarının temelde bu kesimleri kapsayacağını söylediği de belirtiliyor.