Hazine dolar cinsi devlet içi borçlanma senedi ihraç edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsi devlet içi borçlanma senedi ihracı gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden duyurulan habere göre hazine finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı talebinin genişletilmesi amacıyla 28 Ağustos 2020 valör tarihli dolar cinsi sabit kuponlu 'Devlet İçi Borçlanma Senedi' ihracı yapacak.

İhraç için talepler 26 Ağustos saat 14.00'e kadar bakanlığa iletilecek. İhraç ile asgari talep tutarı nominal olarak 10 bin dolar, senetler 1000 dolar ve katları olarak belirlendi.

Bakanlığın duyurusu şöyle:

"Finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 28 Ağustos 2020 valör tarihli ABD Doları cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirilecektir. ABD Doları cinsi DİBS ihracı bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek olup taleplerin ekte yer alan “talep formu” doldurularak 26 Ağustos 2020 saat 14.00’e kadar Bakanlığımıza aşağıda belirtilen faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu ihraçta, asgari talep tutarı nominal olarak 10.000 ABD Doları olacak ve senetler 1.000 ABD Doları ve katları şeklinde ihraç edilecektir. ABD Doları cinsi DİBS almaya hak kazanan bankalara, ihraç tutarları bilgisi 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir. Bankaların ihraç karşılığında valör günü yatırması gereken tutarlar, valör günü (28 Ağustos 2020 Cuma) en geç saat 13.30’a kadar Bakanlığın Merkez Bankası nezdindeki hesaplarına aktarılmalıdır."

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