Hazine bütçesi temmuz ayında 45,8 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre temmuz ayında 2020’nin aynı ayına kıyasla merkezi yönetim bütçe giderleri yüzde 21.4 artarak 141.1 milyar lira, gelirler yüzde 10.1 artarak 95.3 milyar lira ve açık yüzde 54.2 artarak 45.8 milyar lira oldu.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; faiz dışı denge de 22.2 milyar lira açık verdi. Temmuzda vergi gelirleri yüzde 11.5 artarak 84.7 milyar lira, faiz giderleri yüzde 179.5 artarak 23.6 milyar lira oldu.

İlk yedi ayda ise giderler yüzde 18.1 artışla 804.4 milyar lira, gelirler yüzde 34 artışla 726.1 milyar lira oldu. Salgın ve vergi ertelemeleri nedeniyle geçen yılın ilk yedi ayında 139.1 milyar lira olan açık ise bu yıl 78.3 milyar liraya indi. Faiz dışı denge de 36.2 milyar lira fazla verdi. Ayrıca yılın ilk yedi ayında vergi gelirleri yüzde 41.2 artışla 581.7 milyar lira, faiz giderleri yüzde 43.6 artışla 114.5 milyar lira oldu.