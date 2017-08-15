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Ekonomi

Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde piyasaya 1 milyar 162 milyon lira borçlandı.

Kamu kuruluşlarından gelen 334 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı

15 Ağustos 2017 19:42

Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde piyasaya 1 milyar 162 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, 7 yıl (2485 gün) vadeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. 

İhalede dönemsel faiz oranı yüzde 5,86 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 880 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 126 milyon lira, net satış 124 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 334 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından net 880 milyon lira teklif geldi ve net 704 milyon lira satış yapıldı.

Hazine, böylece piyasaya 1 milyar 162 milyon lira borçlandı.

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