Hazine, bir buçuk yıldır SGK'ya ödemesi gereken katkı paylarını ödemedi; sağlık ve emeklilikte tehlike çanları mı çalacak?

Hazine’nin bir buçuk yıldır Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödemesi gereken katkı paylarını ödemediği ortaya çıktı. Durumun devam etmesi halinde sağlık ve emeklilikte tehlike çanları çalabilir.

Cumhuriyet gazetesinden Olcay Büyüktaş'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Bütçe İstatistikleri, Hazine’nin 2019 yılı ve 2020 Ocak-Mart döneminde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi için ödemesi gereken devlet katkısını ödemediğini ortaya koydu.

Hazine’nin devlet katkısını ödememesine bağlı olarak yakın gelecekte emekli aylık ve ödenekleri ile sağlık/tedavi hizmetlerinin ücretlerinin ödenmesinde sorunların yaşanabileceği kaydedildi.

Devletin resmi istatistikleriyle ödenmesi gereken primlerin ödenmediğini ortaya koyan Dr. Ergün Demir ve Gürey Kılıç’a göre, pandemi döneminde artan işsizlik ve yoksulluk karşısında sosyal koruma gereksinimi devlet katkısının yapılmamasının gerekçesini soran hekimler, “Korkarız ki tasarruf kıdem tazminatı, emekli aylık ve ödenekleri ödenmesinde ve vatandaşların sağlık hizmetinden yararlanmasında kısıtlamalar getirilmesi şeklinde gerçekleşecek” görüşünü dile getiriyor.