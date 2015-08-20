Hazine avcıları 4.5 milyon dolarlık altın buldu

Hazine avcıları ABD'de 350 adet altın sikke buldu. Atlantik Okyanusu'nun dibinde bulunan sikkelerin değerinin yaklaşık 4.5 milyon dolar olduğu bildirildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; ABD'nin Florida Eyaleti'nde hazine avcıları 18. yüzyıldan kalma, 350 adet altın sikke buldu.

Değeri yaklaşık 4.5 milyon dolar olan İspanyol sikkelerinin 300 yıldır Florida kıyısında, Atlantik Okyanusu'nun dibinde bulunduğu belirtildi. Sikkelerin, Küba'dan İspanya'ya giderken fırtına sonucu batan 11 İspanyol kalyonundan olduğu aktarıldı.

Sikkeleri keşfeden dalgıç William Bartlett, yetkililerin kendisine bu keşiften ne kadar pay vereceğini açıklamadı.

Hazine avcılığı Florida kıyılarında hayli popüler bir uğraş. Haziran ayında da hazine avcıları, 1 milyon dolar değerinde 50 sikke bulmuştu.