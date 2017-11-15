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Hazine arazisine yaptığı tek katlı evi yıkıldı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 72 yaşındaki Saniye Güler'in hazine arazisine çocuklarıyla birlikte yaptığı tek katlı evi yıkıldı

15 Kasım 2017 18:23

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, 72 yaşındaki Saniye Güler\'in hazine arazisine çocuklarıyla birlikte yaptığı tek katlı evi yıkıldı.
Ovacık Mahallesi\'nde hazine arazisi üzerine yapılan tek katlı binanın yıkımına karar verildi. Kaçak bina, iş makineleriyle bugün yıkıldı. Çocuklarının yardımıyla araziye yapılan tek katlı evde yalnız yaşayan Saniye Güler, üzüntü içerisinde yıkımı izledi. Bölgede başka yapıların da olmasına rağmen sadece kendi binasının yıkıldığını söyleyen 5 çocuk annesi Güler, \"Yan tarafımdaki bina da hazine arazisi üzerine yapıldı; ama ona dokunulmadı. Ayrıca orman işgal edilip, içine ahır ve yapılar yapılmasına rağmen ve bunlara da yıkım kararı çıkmasına rağmen buralar yıkılmıyor. Oysa benim 50 metrelik evim için bir gün önce tutanak tutuldu. Bugün de gelip, yıktılar. Yıkılacaksa hepsi yıkılsın. Neden sadece benim evim yıkılıyor?\" dedi.

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