Hazine arazisi Kuran kurslarına bedelsiz verilecek

Belediyeler ve İl Özel İdareleri de dahil kamuya ait arsa ve araziler, kuran kurslarına hatta dini amaçla açılan yurt ve pansiyonlara da 49 yıllığına bedelsiz verilebilecek.

Yürürlüğe girdi

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, hükümetin daha önce torba yasayla Meclis'ten geçirdiği Kuran kurslarına bedava hazine arazisi tahsisine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı 'Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim Ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik' ismini taşıyan düzenlemeye göre, vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait üniversite dahil tüm okul ve yurtlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak açılan Kur'an-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık yapmak ve din eğitimi almak isteyen vatandaşlara verilen eğitimler için gereken araziler Hazine tarafından 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilecek. Ücretsiz Hazine arazisi tahsisi hakkından Diyanet'e bağlı kursların yurt ve pansiyonları da yararlandırılacak.

Hazine arazisi tahsisi için vergi muafiyeti sağlanan tüm vakıflar başvuruda bulunabilecek. Ancak başvuran tüm vakıflara değil, sadece Gençlik ve Spor, Maliye ve Milli Eğitim bakanlarının onay verdiği vakıflara arsa ve araziler bedava verilecek. Üstelik Hazine arazisinden yararlanacak vakıf okulları ve yurtları ile dini kurslar için Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uygun görüşü istenecek. Dolayısıyla bedava Hazine arazisine okul ve yurt yapmak isteyen vakıflar artık Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da denetimine girecek, Diyanet'in sınavını geçemeyen eğitim kurumları Hazine arazilerine yaklaştırılmayacak.

Burs verecekler

Yönetmeliğe göre, bedava Hazine arazisi hakkından yararlanacak olanlar, bu binalarda yoksul öğrencilere yüzde 10 bedelsiz, yüzde 10 da yarı ücret indirimli kontenjan ayırmak zorunda olacak. Böylece yoksul öğrencilerin Diyanet'in onayından ve denetiminden geçen bu okul, kurs, yurt ve pansiyonlara yönlendirilmesi sağlanmış olacak. Hazine arazileri üzerindeki bu kurumlar, yoksul öğrenciler için çekim merkezine dönüşecek.

Mahkemelere by-pass yapıldı

Ayrıca işadamlarına sağlanan bedava Hazine arazisi tahsisinde mahkemeler devre dışı bırakıldı. Yatırım yapması için 49 yıllığına bedelsiz Hazine arazisi verilen ancak mahkemelerin bedelsiz tahsisi iptal etmeleri üzerine araziyi iade etmek zorunda kalan işadamları, artık bu arazilere rayiç bedelin binde 5'ini ödeyerek yeniden 49 yıllığına sahip olabilecek.

Ticari alanlar da yapabilecekler

Yönetmeliğe göre, Hazine arsa ve arazilerinin bedelsiz olarak 49 yıllığına hangi vakıf, kurum ve kurslara tahsis edildiğini ise kamuoyu öğrenemeyecek. Hazine arazisi üzerine yurt, okul ya da dini kurs yeri açanlar arazinin yüzde 20'sini ticari amaçlı tesise dönüştürüp para kazanacak. Üstelik üçüncü kişilere işletmesini verip kira ve benzeri gelirler elde edebilecek. Geçmişteki uygulamaların aksine buradan elde edilecek gelirlerden Hazine hiçbir hasılat payı alamayacak.