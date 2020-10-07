Hazine 5 yıl vadeli eurobond ile 2.5 milyar dolar borçlandı

Hazine 5 yıl vadeli eurobond ihracını 2.5 milyar dolar borçlanma ile tamamladı.

IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, 14 Ekim 2025 vadeli tahvilin ihracında kupon oranı yüzde 6.375 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsi tahvil ihracı için Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Global Markets ve J.P. Morgan Securities'i yetkilendirmişti.

Hazine'nin tahvil ihracında ilk getiri beklentisi yüzde 6.70'li seviyelerden yüzde 6.4-6.5'e revize edilmişti. Hazine en son Şubat ayında beş ve 10 yıl vadeli 2 ihraçla 4 milyar dolar borçlanmıştı.

Hazine bu yıl için uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 9 milyar dolar tutarı karşılığında finansman öngörüyor. Bu ihraçla birlikte hedefin 6.5 milyar doları gerçekleştirildi.

Hazine koronavirüs öncesinde, çeşitliliğinin sağlanması amacıyla uluslararası piyasalarda doların yanı sıra diğer döviz cinslerinden ihracın da bu yıl öngördüğünü belirtmişti.