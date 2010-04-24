Hazine, 47.1 milyar liradan vazgeçiyor

T24 - Çeşitli dönemlerde çıkarılan kanunlarla getirilen vergi istisna, muafiyet ve indirimleri ile Hazinenin, 3 yılda vazgeçtiği vergi tutarı, 47 milyar 102 milyon lira olacak.





2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısında yer alan verilerden derlenen bilgiye göre, bu yıl için, başta Gelir Vergisi Kanunu olmak üzere 10 ayrı Kanundaki istisna, muafiyet ve indirimlerle 14 milyar 363 milyon 665 bin 601 TL tutarında vergiden vazgeçilecek.





''Devletin gelir toplamını azaltan, standart veri sisteminden ayrılan ayrıcalıklar veya istisna ve muafiyetler'' olarak tanımlanan vergi harcamaları kapsamında 2010 yılı için 9 milyar 158 milyon 728,8 bin lira tutarında gelir vergisi, 2 milyar 850 milyon 639,3 bin TL da kurumlar vergisinden kayıp olacak.





İstisna, muafiyet ve indirimlerle tahakkuk etmeyecek katma değer vergisi tutarı 803 milyon 37,5 bin TL, özel tüketim vergisi tutarı 244,9 milyon lira, diğer kanunlarla ortaya çıkan rakam ise 1 milyar 306 milyon 317 bin TL'yi bulacak.





Vergide vazgeçilen tutar, 2011 yılında ise 15 milyar 610 milyon 431,7 bin TL'ye ulaşacak. İstisna, muafiyet ve indirimlerle 2011'de gelir vergisinde 9 milyar 953 milyon 706 bin 536 TL, kurumlar vergisinde 3 milyar 98 milyon 74,8 bin lira, katma değer vergisinde 872 milyon 741,1 bin lira, özel tüketim vergisinde 266 milyon 203,8 bin lira, diğer kanunlardaki bu tür düzenlemeler ile de 1 milyar 419 milyon 705,5 bin lira daha az vergi tahakkuk edecek.





2012 yılında ise vergi indirimleri, istisna ve muafiyetlerle 17 milyar 128 milyon 546 bin 266 liralık gelirden vazgeçilecek. Bunun 10 milyar 921 milyon 704,5 bin TL'si gelir vergisi, 3 milyar 399 milyon 362,5 bin lirası kurumlar vergisinden, 957 milyon 615,2 bin TL'si katma değer vergisinden, 292 milyon 92,1 bin TL'si özel tüketim vergisinden oluşacak. Diğer kanunlardaki indirim, istisna ve muafiyetleri de 2012'de 1 milyar 557 milyon 771,9 bin TL tutarında bir vergi kaybı yaratacak.





Öte yandan, Hazine'nin 2010 yılı için vergi istisna, muafiyet ve indirimlerle vazgeçtiği tutar, bu yıl için öngörülen 212,6 milyar liralık vergi gelirinin yüzde 6,8'ine denk geliyor.

