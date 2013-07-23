Hazine 439,7 milyon lira borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği devlet tahvili ihalesinde 439,7 milyon lira borçlandı.

Hazinenin gerçekleştirdiği 12 ay (378 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. Ortalama basit faiz yüzde 8,51, bileşik faizin ise yüzde 8,50 olduğu ihalede, nominal teklif 920,7 milyon lira, nominal satış 269,3 milyon lira, net satış ise 247,5 milyon lira oldu.

İhalede kamu kuruluşlarına satış gerçekleşmezken, piyasa yapıcılarından 480,5 milyon liralık teklif geldi ve net 192,2 milyon liralık satış gerçekleştirildi.

Hazine, böylece toplam 439,7 milyon liralık tahvil ihraç etti.