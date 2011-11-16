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Dünya

Hazar Denizi'nde deprem BAKÜ (A.A)

16 Kasım 2011 09:09

-Hazar Denizi'nde deprem BAKÜ (A.A) - 16.11.2011 - Hazar Denizi'nin Azerbaycan bölümünde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Milli Sismolojik Hizmet Merkezi yetkililerinin Azerbaycan'ın devlet haber ajansı AZERTAC'a yaptığı açıklamada, Hazar Denizi merkez üssü olan yerel saat ile 23.33'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği, depremin Bakü'de de 3 büyüklüğünde hissedildiği belirtildi. Açıklamada, depremin Bakü'nün 62 kilometre kuzeydoğusunda, 55 kilometre derinlikte meydana geldiği de kaydedildi. Haberde, deprem sonrası Bakü'de ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

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