Hazar Denizi'nde büyük patlama

Hazar Denizi’nde Azerbaycan açıklarında şiddetli bir patlamanın meydana geldiği bildirilirken, patlamanın volkanik patlama olduğu üzerinde duruluyor.

azar Denizi’nde Azerbaycan açıklarında şiddetli bir patlamanın meydana geldiği bildirildi. Patlamanın ardından açıklama yapan Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Hazar Denizi’ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğalgaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini belirterek, ”SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

"Gemide patlama olmadığını söylemek isteriz"

Azerbaycan Hazar Denizcilik Şirketi tarafından yapılan açıklamada ise, Hazar Denizi'ndeki patlamanın bir petrol tankerinde meydana geldiği iddiaları yalanlanarak, "Sosyal medyada Hazar Denizi'ndeki olayı bir tankerin patlamasına bağlayanlar var. Bu tür bilgiler insanlarda kafa karışıklığına yol açtığı için Azerbaycan Hazar Denizcilik'e ait hiçbir gemide patlama olmadığını söylemek isteriz” denildi.

Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Cumhuriyet Sismoloji Hizmet Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda, Hazar Denizi’nde meydana gelen patlamanın araştırıldığı ve patlamanın volkanik bir patlama olabileceği belirtildi.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi'ne (AMEA) bağlı Sismoloji Hizmet Merkezi Müdürü Kurban Yetirmişli yaptığı açıklamada, Hazar Denizi’ndeki patlamanın çamur volkanı patlaması belirtileri gösterdiğini ifade ederek, “Hazar Denizi’ndeki Sınır Birliklerine ait platformlarda, petrol kuyularında ve gemilerinde herhangi bir kaza meydana gelmedi. Bu bir çamur volkanının patlamasının belirtilerine benziyor. Hazar Denizi’nde birçok çamur volkanı var ve biri patladı. Patlama sonrası çıkan alev 20- 30 saniye içinde söndü” dedi.

Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, patlamanın volkanik patlama olduğu üzerinde duruluyor.