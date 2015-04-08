Hazal Kaya'nın şaşırtan değişimi

“Maral” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Hazal Kaya, kısacık kestirdiği saçlarıyla dikkat çekti.

Hakkında merak edilenleri BeStyle dergisine anlatan Hazal Kaya, “Ailenin küçük kızını oynamaktan sıkıldığın oluyor mu?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“24 yaşındayım, zaten minyonum bunun ekmeğini uzun süre yiyeceğim. Eninde sonunda daha kadınsı olacağım, onun da zamanı gelecek ama şu an skalamı genişleten bir şey olduğu için sevdiğim bir özelliğim küçük göstermem.”

Genç oyuncu, karşı cinste nelerden etkilendiğini de açıkladı:

“Ben galiba zekadan etkileniyorum. Fazla hazırlanmış görüntüden ise hiç hoşlanmıyorum. Karşımdaki insan korkunç bile giyinebilir ama yeter ki zorlama olmasın.”