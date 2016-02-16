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Hazal Kaya İtalya'ya mı yerleşiyor?

Kaya'nın arkadaşlarına "En büyük hayalim İtalya'da yaşamak" dediği öğrenildi

16 Şubat 2016 11:50

Oyunculuğun yanı sıra aşçılık eğitimi alan Hazal Kaya, İtalya’da hayalini kurduğu restoranı açmak için kolları sıvadı.

Son olarak başrolünü Aras Bulut İynemli’yle paylaştığı TV8’deki dizisi ‘Maral’ yayından kalkan Hazal Kaya, hayalini gerçekleştirmek için gün sayıyor. Milliyet’te yer alan habere göre, 2014 yılında aldığı aşçılık eğitimini İtalya’da sürdürmek için hazırlık yapan oyuncu, önümüzdeki ay yurt dışına gidiyor.

İtalyan Lisesi mezunu olan Kaya’nın yakın çevresine, “En büyük hayalim İtalya’da yaşamak. Aşçılık eğitimimi orada sürdüreceğim. Kısa zaman sonra şartlarımı oluşturup İtalya’da kendi restoranımı açacağım. Şu an hayalim için yer bakıyorum” dediği öğrenildi.

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